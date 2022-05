Tribute Award Endo Anaconda erhält an Swiss Music Awards posthume Auszeichnung Der Sänger von Stiller Has ist im Februar 66-jährig verstorben. An den diesjährigen Swiss Music Awards wird er nun posthum mit dem Tribute Award für sein musikalisches Schaffen geehrt. 18.05.2022, 06.56 Uhr

War einer der ganz Grossen der Schweizer Musikszene: Endo Anaconda. Patrick Luethy

In rund einer Woche werden die Swiss Music Awards (SMA) in Zug verliehen. Ein Gewinner steht aber bereits jetzt fest: der vor vier Monaten verstorbene Sänger von Stiller Has, Endo Anaconda. Der Berner Singer-Songwriter und Schriftsteller Andreas Flückiger, wie er mit bürgerlichem Namen hiess, hat mit Stiller Has die Schweizer Musik über drei Jahrzehnte geprägt, wie die Organisatoren der Musikpreisverleihung am Mittwoch mitteilen.