Todesfall «Oh läck du mir» oder «Ganz de Bappe»: Schweizer Volksmusikstar Guido Eugster ist gestorben Guido Eugster vom legendären Trio Eugster ist tot. Der Schweizer Volksmusikstar verstarb kurz vor seinem 85. Geburtstag nach schwerer Krankheit. 06.04.2021, 12.37 Uhr

Guido Eugster vom legendären Trio Eugster verstarb kurz vor seinem 85. Geburtstag. Keystone

(abi) Guido Eugster wurde bekannt als Teil des Trio Eugster, das er zusammen mit seinen Brüdern Alex und Vic bildete. Er hätte am 26. Mai seinen 85. Geburtstag gefeiert. Nun ist er am Karsamstag verstorben. Sein Bruder Alex bestätigte am Dienstag auf Anfrage von CH Media eine entsprechende Meldung von SRF.