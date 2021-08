Heinrich von Grünigen ist tot

Todesfall Heinrich von Grünigen ist überraschend verstorben Der ehemalige DRS1-Programmdirektor Heinrich von Grünigen ist am Freitag im Alter von 80 Jahren gestorben. Todesursache war laut Witwe Verena Speck von Grünigen ein Herzstillstand. 29.08.2021, 17.45 Uhr

Am Freitagabend überraschend verstorben: Heinrich von Grünigen. (Archivbild). Marco Sieber/NLZ

Heinrich von Grünigens Tod sei «wenn nicht ganz unerwartet, so doch überraschend» gekommen, gab dessen Witwe Verena Speck von Grünigen am Sonntag auf Facebook bekannt. Sie schreibt, von Grünigens Herz habe am Freitagabend aufgehört zu schlagen. Von Grünigen war 40 Jahre lang für das Schweizer Radio tätig und hatte als langjähriger Programmdirektor von DRS 1 den heutigen Sender SRF 1 geprägt. Später engagierte er sich als Präsident der Schweizerischen Adipositas-Stiftung und machte dabei auch seinen eigenen Kampf gegen sein Übergewicht öffentlich. Von Grünigen war ausserdem im Stiftungsrat des Hilfswerks Terre des Hommes. Heinrich von Grünigen wurde 80 Jahre alt. (wap)