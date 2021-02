190 Millionen Umsatz Dank Streaming: Trotz Krise erholt sich der Schweizer Musikmarkt weiter In der Schweiz wird mit Tonträgern wieder mehr Geld gemacht: Der Umsatz stieg auch im Krisenjahr 2020 um 3,9 Prozent. Wachstumsmotor war das Streaming. 09.02.2021, 12.00 Uhr

(wap) 190,6 Millionen Franken wurden 2020 auf dem Schweizer Tonträgermarkt umgesetzt, 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Diese Zahlen veröffentlichte der Branchenverband der Musiklabels IFPI Schweiz am Dienstag. Damit habe sich trotz Corona die Erholung des Marktes fortgesetzt, die sich seit 2016 abzeichnet. Die Umsätze mit CDs und LPs gingen zwar weiter zurück, das Streaming habe sich aber als Wachstumsmotor erwiesen, so die IFPI in einer Mitteilung.