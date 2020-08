Stadt Bern lanciert Stadtrundgänge per App für Blinde Mit einer App will die Stadt Bern blinden und sehbehinderten Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur im öffentlichen Raum ermöglichen. Die App ist das Produkt eines Ideenwettbewerbs. 26.08.2020, 16.35 Uhr

Blinde können Teile der Stadt Bern bald per App entdecken. Keystone

(gb.) Stadtrundgänge im Audio-Format sind an sich nichts neues. Die Stadt Bern jedoch hat am Mittwoch eine App vorgestellt, die Audio-Rundgänge mit taktilen Elementen kombiniert und für blinde und sehbehinderte Menschen selbständig zu bedienen ist. An der Entstehung der App haben sich der Energieversorger EWB, die BLS, und der Verkehrsbund Bernmobil beteiligt, wie einer gemeinsamen Mitteilung zu entnehmen ist. Fachteams und Behindertenorganisationen haben ebenfalls an der Entwicklung mitgearbeitet.