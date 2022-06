Musikkonsum: Alle wollen streamen, nur ein Drittel will bezahlen

Spotify und Co. Musikkonsum: Alle wollen streamen, nur ein Drittel will aber dafür bezahlen Die ganze Musikbibliothek immer dabei: Die Streamingdienste haben die Musikwelt revolutioniert. Ein Problem bleibt weiterhin die verbreitete Gratisnutzung der Dienste. Michael Graber 14.06.2022, 11.13 Uhr

Anders als Netflix kann man Spotify auch gratis nutzen. Dann allerdings mit Einschränkungen. Keystone

Die Schweiz streamt wie verrückt. Wie eine neue Umfrage von moneyland.ch zeigt, nutzen fast 70 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer mindestens einen Musikstreamingdienst. Branchenprimus in der Schweiz bleiben die Schweden von Spotify. Mit knapp 50 Prozent ist dieser Dienst mit grossem Abstand der meistgenutzte. Dahinter folgen Apple Music (18 Prozent) und Youtube Music Premium (13 Prozent).

Zwischen 2021 und 2022 ist der Streamingmarkt in der Schweiz kräftig gewachsen: Alle Dienste gewannen Userinnen und User. «Zu den grössten Gewinnern gehören der französische Anbieter Deezer, der skandinavische Dienst Tidal und die amerikanische Plattform Napster», heisst es in der Mitteilung des Vergleichsdienstes. Der Marktanteil dieser Anbieter sei hierzulande zwar noch klein, «sie konnten ihre Nutzerzahlen in der Schweiz im vergangenen Jahr aber teils fast verdoppeln.» Und auch der Gesamtanteil an Nutzerinnen und Nutzern in der Bevölkerung stieg von 62 Prozent um 8 Prozent an.

Bei den Jungen ist Streaming enorm verbreitet

Dabei zeigt sich ein grosser Generationenunterschied. Während bei den Jugendlichen zwischen 18 und 25 Jahren 77 Prozent Spotify nutzen, sind es bei den über 50-Jährigen gerade einmal 26 Prozent. «Generell verwendet nur ein kleiner Teil der 50- bis 74-Jährigen Musikstreaming», so die Mitteilung. Das erklärt auch das «Aber» der Umfrage. «Die Zahl der Schweizerinnen und Schweizer, die bereit sind, für Musikstreaming Geld auszugeben, ist relativ klein», schlussfolgern die Demoskopen. «Nur 34 Prozent der Bevölkerung zahlen für mindestens einen dieser Services.»

Bei Spotify und Apple Music beträgt die Bezahlquote 46 beziehungsweise 42 Prozent. Der Rest der Userinnen und User «nutzt den Dienst gratis oder verwendet das Log-in einer anderen Person». Die Zahlungsbereitschaft sei bei den Musikdiensten tiefer als bei den Videodiensten. Das liege zum einen daran, dass es bei Netflix und Co. «exklusiven Content» gebe und dort die Angebote gar nicht gratis genutzt werden können.

Gleichzeitig erlaubt die Umfrage aber auch Rückschlüsse auf die Umsätze der Techgiganten in der Schweiz. Bei einem Abo-Preis von rund 13 Franken pro Monat und bei der ermittelten Bezahlquote dürfte alleine Spotify in der hierzulande mehr als 220 Millionen Franken erwirtschaften. Der Konzern hat aber nicht einmal ein Büro in der Schweiz. Deswegen steht Spotify seit längerem in der Kritik. Schweizer Musikerinnen und Musiker und auch Labels wünschen sich vor allem direkte Ansprechpersonen, so könnte die Sicht- und Hörbarkeit von Schweizer Musik in ihren Augen verbessert werden. Streaming macht mit Abstand den grössten Teil im Musikmarkt aus.