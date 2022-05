Nicht Museum des Jahres – aber doch viel Lob für Blindenmuseum

Schweizerische Blindenmuseum Kein Sieg – aber grosse Ehre für ein kleines Schweizer Museum Das Schweizerische Blindenmuseum geht bei der Vergabe des Europäischen Museumspreis zwar leer aus. Dennoch erhält die kleine Institution für ihre Arbeit aus der Fachwelt ein spezielles Lob. 08.05.2022, 07.45 Uhr

Das Schweizerische Blindenmuseum in Zollikofen erhält zwar nicht den Europäischen Museumspreis 2022 – aber eine besondere Erwähnung. HO

Die Jury streicht in ihrer am Samstag erteilten «besonderen Würdigung» nämlich hervor, das bei Bern beheimatete Blindenmuseum sei nicht nur als Sammlung und Ausstellung sondern als «Lernumgebung für alle entwickelt» worden. Und weiter heisst es in der online aufgeschalteten Würdigung: «In seiner Philosophie, seiner Politik und seinem Design ist es sehr integrativ.» Das der Blindenschule in Zollikofen angegliederte kleine Museum biete nämlich «vielfältige sinnliche und praktische Erfahrungen für alle Besucher». Insgesamt sprach die Jury dieses Jahr nebst dem Museumspreis sieben «special commendations» aus.

Als «Museum des Jahres» 2022 hat das European Museum Forum am Samstag in Tartu (Estland) das «Museum van de Geest» erkoren. Das Museum des Verstands – wie die Niederländische Institution auf Deutsch heisst – hat seine Sitze in Haarlem und Amsterdam. Aus der Schweiz nebst dem Blindenmuseum ebenfalls leer ausgegangen sind damit das Domschatz-Museum in Chur, die Fondation Opale in Lens (VS), das Haus der Museen in Olten, das Museo Moesano in San Vittore (GR) und das Schloss Wildegg (AG).

Vor Jahresfrist war der Museumspreis 2020 ans Stapferhaus in Lenzburg worden. Dies – pandemiebedingt – allerdings mit einem Jahr Verspätung. Weitere Schweizer Institutionen, die vom European Museum Forum bereits als Museum des Jahres gekürt wurden: das Musée d’ethnographie in Genf (2017), das Musée olympique in Lausanne (1995) und das Regionalmuseum in Sargans (1983). (sat)