Schweizer Filmpreis Regisseur Fredi M. Murer mit Ehrenpreis ausgezeichnet Der diesjährige Ehrenpreis des Schweizer Filmpreises geht an Fredi M. Murer. Der Regisseur hat mit Werken wie «Höhenfeuer» das schweizerische Filmschaffen in den letzten 50 Jahren massgeblich geprägt. 24.02.2022, 13.14 Uhr

Fredi Murer am Locarno Film Festival 2019, als er den Preis für sein Lebenswerk erhielt. Keystone

Die mit 30'000 Franken dotierte Auszeichnung wird Fredi Murer im Rahmen der Verleihung des Schweizer Filmpreises am 25. März in Zürich überreicht. Bereits 2019 wurde der Filmschaffende für sein Lebenswerk am Locarno Film Festival mit dem «Pardo alla carriera» ausgezeichnet.

Der Regisseur, Drehbuchautor, Fotograf und Zeichner wurde 1940 in Beckenried geboren und wuchs in Altdorf auf. Nach einer Ausbildung an der Zürcher Schule für Gestaltung begann er seine Karriere Mitte der 1960er Jahre mit experimentellen Filmarbeiten.

«Höhenfeuer» ist wohl das bekannteste Werk von Fredi M. Murer. YouTube

Diese Spannung zwischen seiner innerschweizerischen Herkunft und seiner Wahlheimat Zürich habe stets die von ihm erzählten Geschichten beeinflusst, heisst in einer Mitteilung des Bundesamtes für Kultur von Donnerstag.

Ein Meilenstein der hiesigen Filmgeschichte

In über 50 Jahren zeichnete Murer für zahlreiche erfolgreiche Spiel- und Dokumentarfilme verantwortlich, welche das schweizerische Filmschaffen massgeblich geprägt haben. Dazu zählen «Grauzone» (1979), «Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind» (1974), und «Vitus» (1990), mit Bruno Ganz in der Hauptrolle.

Zu seinem wohl bekanntesten Werk gehört «Höhenfeuer» (1985), mit dem Murer einen Meilenstein der Schweizer Filmgeschichte schuf. Die mit kraftvollen Bildern inszenierte Geschichte einer Familie in den Urner Alpen stiess auch weit über die Landesgrenzen hinaus auf grosse Anerkennung. (dpo)