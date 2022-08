Patrick Nordmann: Westschweizer Komiker und Journalist ist tot

Satiriker Westschweizer Komiker und Journalist Patrick Nordmann ist tot Patrick Nordmann war bekannt als Journalist, Gründer der Satire-Zeitschrift «Vigousse» und Zeichner von zwei Szenarien des Comics Lucky Luke. Nun ist der Fribourger im Alter von 73 Jahren gestorben. 21.08.2022, 09.23 Uhr

Patrick Nordmann war Mitgründer der in der Westschweiz bekannten satirischen Wochenzeitung «Vigousse». Keystone

Patrick Nordmann ist am Samstag im Alter von 73 Jahren gestorben, wie das Westschweizer Radio- und Fernsehen RTS berichtet. In der Sendung «Forum» vom Samstagabend würdigte ein Wegbegleiter die «vielen Facetten» des Fribourgers. Er habe sich gerne mit allem angelegt, was ihm nicht gefiel, sei aber ein friedliebender Mensch gewesen.

Nordmanns Stimme dürfte vor allem in der Westschweiz bekannt gewesen sein: Ab den 1970er Jahren war er als Komiker in verschiedenen bekannten Radio-Sendungen auf RTS zu hören. Ausserdem ist er Mitgründer der satirischen Wochenzeitung »Vigousse». In der Deutschschweiz zu gewisser Bekanntheit dürfte Nordmann durch den Comic Lucky Luke gekommen sein. Anfang der 2000er Jahre hat er zwei Szenarien der Comic-Reihe gezeichnet: «Le prophète» und «La légende de l'Ouest». (gb)