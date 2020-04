Riesiges 3D-Bild auf Bergwiese bringt Hoffnung in Corona-Zeiten Der französische Künstler Saype hat in Leysin (VD) ein 3000 Quadratmeter grosses Bild auf eine Wiese gemalt. Es soll eine positive Botschaft kreieren. 26.04.2020, 15.26 Uhr

Der Französische Künstler Saype lebt und arbeitet zurzeit in Moutier (BE). Keystone



(dpa/agl) Ein riesiges auf die Bergwiese gemaltes Mädchen blickt über das Tal zum Horizont, mit einer Schnur von Strichmännchen vor sich - dieses spektakuläre Bild hat der französische Künstler Saype in Leysin im Kanton Waadt verwirklicht. Der Franzose hat das 3000 Quadratmeter grosse Bild mit 3-D-Effekt gemalt, so dass es aus dem Kleinflugzeug oder auf Drohnenbildern so aussieht, als sitze dort tatsächlich in Riesenmädchen.