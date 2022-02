Preisverleihung Reto Hänny wird mit dem Grand Prix Literatur ausgezeichnet Der Grand Prix Literatur geht dieses Jahr an Reto Hänny. Mit den Schweizer Literaturpreisen werden heuer zudem fünf Schriftstellerinnen und zwei Schriftsteller ausgezeichnet. 10.02.2022, 10.00 Uhr

Reto Hänny auf einer Aufnahme von 2014. Keystone

Der Schweizer Grand Prix Literatur geht an Reto Hänny. Kürzlich legte der Bündner Autor mit «Sturz» sein drittes Buch übers Fliegen vor. Mit dem Grand Prix Literatur zeichnet die Jury eine Autorin oder einen Autoren für sein Gesamtwerk oder ein einzigartiges Engagement für die Schweizer Literatur aus. Der 74-Jährige darf sich über eine Preissumme von 40'000 Franken freuen. Ebenfalls mit dieser Summe dotiert ist der «Spezialpreis Übersetzung». Er geht in diesem Jahr an Maurizia Balmelli.