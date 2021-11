Öffentliche Finanzen Keine Schweizer Stadt gibt so viel Geld für Kultur aus wie Genf Das Bundesamt für Statistik weist erstmals die Kulturausgaben der grössten Schweizer Städte aus. Noch vor Zürich und Basel liegt Genf auf dem ersten Platz. 29.11.2021, 09.40 Uhr

Gemeinhin gilt Basel als Kulturhauptstadt der Schweiz. Bei den öffentlichen Kulturausgaben liegt jedoch Genf vorne. Keystone

Die Stadt Genf ist Spitzenreiter, wenn es darum geht, Geld für Kultur auszugeben. Das zeigt eine neue Statistik des Bundes, die am Montag veröffentlicht wurde. 2019 flossen über 300 Millionen Franken des Genfer Budgets in die Kultur, am meisten profitieren davon die Sparten Musik und Theater. Am zweitmeisten zahlt Zürich mit 219 Millionen. Bei den Ausgaben pro Kopf liegt jedoch Basel-Stadt auf dem zweiten Platz. Dort werden jährlich 1115 Franken pro Einwohnerin und Einwohner ausgeben.