Circus Knie startet neue Saison mit LED-Akrobatik

Neue Saison Circus Knie wartet mit Bastian Baker, Ursus & Nadeschkin und LED-Akrobatik auf Der Circus Knie startet im März seine neue Saison, welche ihn durch die ganze Schweiz führt. Bei der diesjährigen Show dreht sich alles ums Thema Licht. 15.02.2022, 10.05 Uhr

Die diesjährige Show des Circus Knie verspricht eine Kombination aus LED-Lichttechnik und Akrobatik. Circus Knie

Wegen der Pandemie musste der Circus Knie in den letzten zwei Jahren seine Tournee stark kürzen. Nun dürfen sich kleine und grosse Fans des National-Circus wieder freuen: Am 18. März folgt im Heimatort Rapperswil SG der Startschuss in die neue Saison - diesmal in seiner ganze Länge. Die Tournee führt den Circus durch 23 Städte und endet mit «Knies Weihnachtswelt» am 10. Dezember in Luzern, wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst.