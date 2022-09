Musik Feuer frei in Bern: Rammstein kommt für zwei Konzert ins Wankdorf Die Konzertsaison 2023 ist definitiv lanciert: Die deutsche Rockband Rammstein kommt für zwei Konzerte nach Bern. Wer ein Ticket will, muss sich bereits kommenden Donnerstag in der Agenda markieren.

Rammstein – hier bei ihrem diesjährigen Konzert im Letzigrund – werden auch 2023 wieder in die Schweiz kommen. Claudio Thoma

Der Openair-Sommer ist (fast) vorbei und schon füllt sich bereits die Konzertagenda für das nächste Jahr. Mit dabei: Rammstein. Die deutsche Rockband wird am 17. und 18. Juni im Wankdorf in Bern spielen. Damit verlängern sie ihre aktuelle Tour, die bereits vor der Pandemie begonnen hatte – auch 2019 gastierten Rammstein schon einmal in Bern. Wie immer knallt und feuert es viel an ihren Konzerten. Die Show ist dabei mindestens so wichtig wie die Musik mit Hits wie «Engel» oder «Du hast».

Vorverkaufsstart ist bereits am Donnerstag, 8. September, um 10 Uhr, wie die Band und der Veranstalter am Donnerstag mitteilen. Die Tickets kosten zwischen 135 Franken (Stehplatz) und 195 Franken (teuerster Sitzplatz oder Stehplatz in der «Feuerzone»). In den letzten Jahren waren die Shows von Rammstein jeweils innert weniger Stunden restlos ausverkauft.

In diesem Jahr spielten Rammstein zwei Mal vor ausverkauftem Letzigrund in Zürich. Dort werden 2023 Briten mit etwas weniger harten Gitarren aufspielen: Die Band Coldplay kommt am 1. und 2. Juli nach Zürich. Für beide Konzerte sind derzeit nur noch teure VIP-Plätze buchbar. Ebenfalls nach Zürich kommt Bruce Springsteen. Dieser spielt am 13. Juni im Letzigrund. (mg)