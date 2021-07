Zürcher Kunstpreis 2021 geht an Big Zis

Musik Hat viel zu sagen: Big Zis bekommt Zürcher Kunstpreis 2021 Musikerin Franziska Schläpfer alias Big Zis erhält den diesjährigen Kunstpreis der Stadt Zürich. Musikvermittler Veit Stauffer vom «Rec Rec» wird für seine besonderen kulturellen Verdienste geehrt. 09.07.2021, 11.28 Uhr

Franziska Schläpfer alias Big Zis hat viel zu sagen. Nun erhält sie den Kunstpreis der Stadt Zürich. Keystone

Big Zis sei als eine der wenigen weiblichen Stimmen in der männlich dominierten Rap-Szene ein Vorbild, teilte der Zürcher Stadtrat am Freitag mit. Sie halte der Szene gerne den Spiegel vor und kontere frauenfeindliche Inhalte mit ironischen, deutlichen und klar feministischen Texten. Bekannt ist Big Zis für Songs wie «F C V» oder «Wäge dir».