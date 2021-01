Literaturpreis Frédéric Pajak wird mit Schweizer Grand Prix Literatur 2021 ausgezeichnet Der Schriftsteller Frédéric Pajak erhält für sein Gesamtwerk den diesjährigen Schweizer Grand Prix Literatur. In seinen Werken zeige er alle Nuancen der Melancholie, urteilt der Bund. 14.01.2021, 10.30 Uhr

Erhält den Schweizer Grand Prix Literatur für sein Gesamtwerk: Frédéric Pajak. (Archivbild) Keystone

(rwa) Der mit 40'000 Franken dotierte Preis geht dieses Jahr an den französisch-schweizerischen Autor Frédéric Pajak, wie das Bundesamt für Kultur (BAK) am Donnerstag bekannt gab. Pajak wurde 1955 in Suresnes bei Paris geboren und lebt heute in Arles. Er ist Schriftsteller, Maler, Zeichner und Herausgeber der «Cahiers dessinés» beim Verlag Buchet-Chastel.