Diese Kunstschaffenden sind für den Schweizer Buchpreis nominiert

Literatur Diese fünf Kunstschaffenden sind für den Schweizer Buchpreis nominiert Auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises 2022 stehen Thomas Hürlimann, Simon Froehling, Lioba Happel, Thomas Röthlisberger und Kim de l'Horizon. Der Preis ist mit 42'000 Franken dotiert. 21.09.2022, 10.27 Uhr

Kim de l'Horizon könnte dieses Jahr gleichzeitig den Deutschen und den Schweizer Buchpreis gewinnen. Keystone

Am 20. November wird am Internationalen Literaturfestival Buchbasel der Schweizer Buchpreis 2022 verliehen. Dem Gewinner des Schweizer Buchpreises 2022 winken 30'000 Franken, die vier anderen Vorgeschlagenen erhalten jeweils 3000 Franken. Am Dienstag gab die Jury die Shortlist mit den fünf Finalistinnen und Finalisten bekannt.