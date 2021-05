Literatur Dürrenmatts Stoffe-Projekt: 30'000 Manuskript-Seiten bald online zugänglich Das Literaturarchiv der Schweizerischen Nationalbibliothek gibt eine neue Buchpublikation zu Friedrich Dürrenmatts autobiografischem Stoffe-Projekt heraus. Das Publikum soll seine Manuskripte zudem auch Online einsehen können. 25.05.2021, 14.03 Uhr

Die Nationalbibliothek und die Universität Bern haben rund 30'000 Manuskriptseiten erforscht. Fabian Scherler (NB)

Am 5. Januar dieses Jahres wäre Dürrenmatt 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass erscheint sein Langzeitprojekt «Stoffe: zur Geschichte meiner Schriftstellerei» in Buchform. Das Literaturarchiv der Schweizerischen Nationalbibliothek hat die rund 30'000 Manuskriptseiten aus Dürrenmatts Nachlass erforscht. Entstanden sind fünf Bände, in denen der Schreibprozess von über 20 Jahren editiert und kommentiert wird, wie es in einer Mitteilung der Nationalbibliothek vom Dienstag heisst. Die Vernissage findet am kommenden Mittwoch statt, unter anderem mit Kulturminister Alain Berset.