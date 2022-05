Philipp Hildebrand unangefochten: Heisse Luft am Kunsthaus Zürich

Kunst-Debakel Die Revolution ist abgesagt: Nur heisse Luft am Zürcher Kunsthaus Cristina Bechtler wird doch nicht Gegenkandidatin von Philipp Hildebrand für das Präsidium der Trägerschaft des Kunsthauses. Die Bewerbungsfrist ist bereits seit Mitte April abgelaufen. Wie konnte das eine versierte Kunstexpertin übersehen? Daniele Muscionico 06.05.2022, 16.30 Uhr

Cristina Bechtler tritt doch nicht gegen Philipp Hildebrand an. Die Bewerbungsfrist ist bereits abgelaufen. Bilder: Maurice Haas / Keystone, Montage: CHM

Es roch nach Palastrevolte. Nun bleibt es beim Schuss ins eigene Bein: Die bekannte Zürcher Kunstvermittlerin und Verlegerin Cristina Bechtler, die sich am Donnerstag in einem überraschenden Interview mit dem Magazin «Republik» als Gegenkandidatin von Philipp Hildebrand im Kampf um das Präsidium der Zürcher Kunstgesellschaft ins Spiel brachte, macht einen überraschenden Rückzieher. Am Freitag gab sie bekannt, dass sie von der Wahl Abstand nähme.

Termin verpasst – oder was?

Die Gegenkandidatin in spe ist offenbar daran gescheitert, dass sie sich um die Antragsfrist foutierte; der Termin ist seit dem 11. April verstrichen. Das Kunsthaus stellt sich auf den Standpunkt: Die Fristen und Voraussetzungen für Anträge und Kandidaturen seien den Mitgliedern der Zürcher Kunstgesellschaft über das Vereinsorgan, das Kunsthaus-Magazin, bereits Anfang Februar 2022 bekannt gemacht worden.

Aus dem inneren Zirkel des Kunsthauses ist bekannt: Cristina Bechtler soll sich bereits unmittelbar nach dem Tod von Anne Keller als deren Nachfolgerin gesehen haben. Sie hat sich denn auch wie andere Kandidaten und Kandidatinnen beworben. Der Vorstand allerdings schien von Bechtler nicht überzeugt, er votierte schliesslich ohne Gegenstimme, dafür mit zwei Enthaltungen, für die Kandidatur Hildebrand. Diese Entscheidung wurde Cristina Bechtler am 27. März persönlich und schriftlich mitgeteilt, allerdings noch ohne Nennung des Namens des portierten Mitbewerbers. Bechtler gab darauf den Rückzug ihrer Bewerbung bekannt.

Hildebrands Defizit bleibt

Wie ist aber ihr Meinungsumschwung zwischen dem 27. März und dem 5. Mai zu verstehen? Philipp Hildebrand hat sich am 3. Mai mit einer Videobotschaft an die Mitglieder des Kunstgesellschaft gewandt, seine Werbung in eigener Sache ist gekonnt und überzeugend. Eine Leerstelle allerdings ist eklatant, und die Scharte ist in seiner Job-Bewerbung nicht zu überhören: Dem ehemaligen Nationalbankpräsidenten fehlt die genuine Verankerung in der Kunstwelt. Cristina Bechtler, die diesbezüglich ungleich grössere Verdienste hat, mochte sich nun (wieder) aufgerufen fühlen und wollte mit ihrer Kompetenz punkten.

Das Kunsthaus teilt mit, dass die Generalversammlung wie geplant am 30. Mai stattfinden wird. Einziger Kandidat bleibt Philipp Hildebrand. Die Wahlunterlagen an die 20'000 Mitglieder wurden am Freitagnachmittag verschickt.