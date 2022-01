Lara Stoll sagt uns, wer der «Oberdepp unter den Vollpfosten» ist

Kultur Lara Stoll an Corona erkrankt: «Echt heavy, mich nudlets grad zimli dure» Lara Stoll, Thurgau-Zürcherin, hat trotz der Pandemie einen beachtlichen Output hingelegt. Musik, Bühnenprogramm, Buch und vieles mehr. Jetzt kommt unter anderem noch ein Film dazu. Die 34-Jährige lässt sich ganz offensichtlich von ein bisschen Corona nicht bremsen – oder zumindest nicht lange. Michael Graber Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Lara Stoll hat sich im vergangenen Jahr ganz sicher nicht zurückgelehnt. Keystone

Und dann ist doch wieder alles «abgesagt». Das Virus hat Lara Stoll erwischt. Trotz Impfung. Es sei «echt heavy, mich nudlets grad zimli dure», schreibt sie auf Instagram. «Ich möchte nicht wissen, was los wäre ohne Impfschutz.» Für den kleinen Kulturverein im luzernischen Ruswil ist dies eine schlechte Nachricht. Für den Anlass wären die Tickets gut verkauft gewesen. Es ist Ende Dezember. Ein mühsamer Schlussstrich unter ein mühsames Jahr.

Der «Oberdepp unter den Vollpfosten» sei dieses 2021 gewesen, mailt Lara Stoll aus der Isolation. «Ich dachte 2020 ja eigentlich, das kann nicht mehr schlimmer werden», so Stoll. Offensichtlich habe sie sich aber geirrt.

Aber: Hat sie das? 2021, blendet man jetzt einfach mal die Pandemie aus, war eigentlich ein ziemlich gutes Jahr für die mittlerweile fest in Zürich domizilierte Ostschweizerin. Ende 2020 erhielt sie den Salzburger Stier, den wichtigsten Kleinkunstpreis im deutschsprachigen Raum, sie veröffentlichte als Stefanie Stauffacher ein tolles Album und das Publikum an den Anlässen wurde zahlreicher. «Beruflich lief es wirklich super, da kann ich mich alles andere als beklagen», so Stoll.

Der «Gipfel der Freude» ist abgesagt. Screenshot Tropfstei Ruswil

Rückblende in den Juni. Pünktlich zum Monatsanfang spielt Lara Stoll ihr Programm im Garten eines Luzerner Konzerthauses. Ausverkauft. Es ist die Zeit, in der wieder ein bisschen etwas möglich ist. Von «Pilotveranstaltungen» ist die Rede. Trinken im Sitzen, Maske beim Aufstehen, Kultur mit Abstand. «Willkommen zurück im Leben», titelt die «Schweizer Illustrierte», die Stoll bei diesem Auftritt begleitet. «Endlich wieder tun, was Spass macht. So geniessen Schweizer Prominente – raus aus der Pandemie, rein ins Vergnügen!»

Die Ultras sind auch vor Ort

Ebenfalls vor Ort ein paar «Bild mit Ton»-Ultras, wie sie Stoll nennt. So hiess die Internetsendung, die Stoll mit ihrem damaligen Freund veröffentlicht hat. Eine Ansammlung von kleinen und grossen Absurditäten. Die Ultras sind stilecht in Stoll-Trikots gekleidet. T-Shirts mit der Aufschrift «Nur die Weinkarte bitte» – direkt aus dem Webshop der 34-Jährigen.

Sie haben sich offensichtlich nicht an die aufgedruckte Empfehlung gehalten und ordentlich Bier getrunken. «Stolli! Stolli! Stolli!» skandieren sie am Ende des Auftritts im Stil eines Junggesellenabschieds. Stoll lächelt. Nicht gequält, sondern durchaus ein bisschen gerührt.

Ihre Fanbasis hat sie sich über viele Jahre und in vielen Ecken aufgebaut. Sei es mit der Internetserie, ihren Slam-Programmen, ihrer Musik und ihren Bühnenauftritten. Dann hat sie noch einen Kinofilm gemacht («Das Höllentor von Zürich») und verkauft T-Shirts.

So zusammengewürfelt, aber auch dementsprechend zahlreich ist das Publikum an diesem Sommerabend. Neben den Ultras sitzt klassisch grau meliertes Kleintheater-Publikum, dazwischen noch ein paar Hipster und solche, die wohl nur eher selten bei bestuhlten Anlässen zugegen sind.

«Ich merke, dass ich beruflich an einem anderen Punkt bin, mehr Aufmerksamkeit und Anerkennung erhalte, und ich hätte nie gedacht, dass sich das tatsächlich so beruhigend anfühlt», sagt Stoll. «Man rudert und rudert und rudert und hofft, dass man irgendwie mal in die grüne Zone gelangt, ohne dass einem die Puste ausgeht.» Und nun eben tatsächlich «stolper ich da mit einem gesunden Mass Skepsis in dieser grünen Zone herum, mache ein paar Faxen und bin ordentlich froh».

Da kommt noch vieles

Die Entspannung dieser grünen Zone ist Lara Stoll auch im Oktober anzumerken. Während die Warnfarben des BAG wieder bedrohlicher orange und rot funkeln, veröffentlicht Stoll ihr Buch. «Hallo» heisst es. In der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs trinkt sie einen Cappuccino und erzählt über ihr Leben, die Pandemie, das Buch und umkurvt dabei auch unangenehme Themen nicht.

Stoll ist abseits der Bühne keine Frau der vielen Worte. Es ist nicht so, dass sie auf ein Stichwort drei Minuten am Stück lossprudelt und voller Witz die Welt erklärt. Sie macht Pausen, stellt Nachfragen, überlegt.

Am eifrigsten erzählt sie über Dinge, die noch kommen. Solche, die derzeit erst in ihrem Kopf rumgeistern. Eine Serie will sie machen. Neue Musik. Neue Texte. Und. Und. Und. Jetzt, da die Pandemie im griechischen Alphabet auf Omikron gesprungen ist, könnte bald unfreiwillig wieder mehr Zeit für solche Sachen sein. «Ich glaube, die Kunst am Kunstschaffen jetzt speziell in dieser schwierigen Zeit ist, dass einem die verdammten Ideen und noch viel wichtiger die Lust nicht ausgehen», so Stoll. Zu viel Zeit sei sicherlich kein Problem, es sei die Perspektivlosigkeit, die lähme.

Weltpremiere an den Solothurner Filmtagen

Über fehlende Perspektiven kann sich Lara Stoll aber nicht beklagen. Kurz vor Silvester tippt sie auf Instagram einige Programmpunkte für 2022. So feiert der «längst überfällige» alternative «Tatort» mit dem schönen Titel «Wer hat die Konfitüre geklaut?» an den Solothurner Filmtagen Weltpremiere.

«Achtung, der Film hat’s in sich!», schreibt sie. Es ist eher Versprechen als Warnung. Es sei eigentlich auch nicht wie ursprünglich geplant ein alternativer «Tatort», sondern Mysterystreifen mit Patrick Frey als Kasperli in der Hauptrolle.

Das Buch geht bereits in die zweite Auflage. Das Bühnenprogramm wird «leicht angepasst» fortgesetzt. Den ganzen März steht sie im Casinotheater Winterthur auf der Bühne. Dort spielt sie unter anderem mit Stefan Büsser, Mike Müller und Viktor Giacobbo eine Jubiläumskomödie «über die Freude am Helfen und über die Frage, ob Geben wirklich seliger macht als Nehmen». Als Stefanie Stauffacher erscheine zusammen mit Lukas Marty eine Platte, «die wirklich alles abschiesst».

Als erste Single erscheint bald das Cover von Reinhard Meys «Über den Wolken». Bei der letzten Platte gab es vorab «Campari Soda». Dort geriet die verträumte Flugzeugromantik in mindestens leichte Turbulenzen. Mehr Drogentrip als Reise. Das dürfte auch dem deutschen Schlager blühen. «Über den Wolken/ Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein/ Alle Ängste, alle Sorgen /Sagt man/ Blieben darunter verborgen.» Passt nicht so recht zur hadernden Stoll. Grüne Zone hin oder her.

Wir sollten uns «im neuen Jahr ab und zu mal wieder im Dreck wälzen, damit unser Immunsystem auf natürliche Art und Weise wieder ein bisschen zum Arbeiten kommt und uns nicht jeder Schnupfen grad aus den Socken haut, Corona hin oder her», wünscht sich Stoll. Es muss ja nicht immer grenzenlose Freiheit sein.

