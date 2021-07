Kultur 4 Millionen pro Jahr: Bund unterstützt neun Filmfestivals bis 2025 Neun Schweizer Filmfestivals erhalten bis 2025 mehr finanzielle Unterstützung des Bundes. Insgesamt sind jährlich 4 Millionen Franken dafür vorgesehen. 15.07.2021, 11.26 Uhr

Das Locarno Film Festival bekommt vom Bund jährlich 1,7 Millionen Franken. Keystone

Das Bundesamt für Kultur (BAK) will mit neun Filmfestivals Leistungsvereinbarungen für die Jahre 2022 bis 2025 abschliessen, wie es am Donnerstag mitteilte. Die Festivals sollen insgesamt vier Millionen Franken pro Jahr bekommen. Das sei eine Erhöhung von rund 18 Prozent für die kommenden vier Jahre und so in der Kulturbotschaft 2021-2024 vorgesehen.