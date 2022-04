Deutsche Ehre für Schweizer Schauspieler Wedler und Devenport

Jupiter Awards Deutsche Filmpreise für Schweizer Schauspielerinnen Wedler und Devenport Bei der Verleihung der diesjährigen Jupiter Awards ist nicht nur der Deutsche Otto Waalkes geehrt worden. Auch die Schweizerinnen Luna Wedler und Dominique Devenport räumten bei dem Filmpreis ab. 28.04.2022, 06.16 Uhr

Sind mit deutschen Jupiter Awards geehrt worden: Die Schweizer Schauspielerinnen Luna Wedler und Dominique Devenport (r.). Bilder: Keystone / Montage: CHM

Laut dem deutschen Film- und Fernsehpublikum stammen die aktuell besten Darstellerinnen der Kategorie Kino sowie TV & Streaming aus der Schweiz. In ersterer erhielt am Mittwochabend die 22-jährige Zürcherin Luna Wedler einen Jupiter. Dies für ihre Arbeit im Drama «Je suis Karl». In der zweiten Kategorie wurde die 26-jährige, in Luzern geborene Sisi-Darstellerin Dominique Devenport ausgezeichnet. Dies zusammen mit dem deutschen Schauspieler Jannik Schümann. Der 29-Jährige bedankte sich mit einer Videobotschaft von den Dreharbeiten zur zweiten Staffel.