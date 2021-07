James Brown und Co: Play Suisse zeigt Perlen von Montreux

Openair Montreux läutet den Festival-Sommer ein Coronabedingt fiel das Montreux Jazz Festival letztes Jahr aus. Nun geht das Festival ab Freitag wieder über die Bühne, wenn auch in kleinerem Format. 02.07.2021, 11.34 Uhr

Alles ist bereit für die 55. Ausgabe des Montreux Jazz Festival. Keystone

Musikfans kommen in Montreux wieder auf voll auf ihre Kosten. Am Freitag startet die 55. Ausgabe des legendären Jazz Festivals am Genfersee. Das Line-up wartet unter anderem mit Woodkid, Raul Midón, Ibrahim Maloouf, Zucchero und Sophie Hunger auf.