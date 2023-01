In eigener Sache Karikaturist von CH Media gewinnt Preis – für diesen Cartoon Der Schweizer Cartoonist Silvan Wegmann wurde beim Deutschen Cartoonpreis ausgezeichnet. Dabei ging es um eine berühmte Person im Gefängnis. 23.01.2023, 11.59 Uhr

Silvan Wegmann, Karikaturist von CH Media, wurde in Deutschland geehrt. Er belegte beim Deutschen Cartoonpreis 2022 den dritten Platz. Den ersten Platz ergatterte der Bochumer Zeichner Oli Hilbring. Zweite wurde die in Hamburg geborene Cartoonistin Dorthe Landschulz. Dies teilte Caricatura – die Galerie für Komische Kunst – in Kassel mit. Wegmann gewann für seinen Blick auf Menschen, die gegen totalitäre Staaten kämpfen – mit dem Sonderfall Julian Assange.

Silvan Wegmann wurde mit dem dritten Platz ausgezeichnet. Silvan Wegmann

Totalitäre Staaten machen kurzen Prozess mit ihren Kritikern und sperren sie hinter Gitter, begründet die Jury. «Wir im Westen haben das nicht nötig, denn wir haben den Rechtsstaat, der Kritiker in unserem Namen – nun ja, ebenfalls hinter Gitter sperrt.» Herangezogen wird Wikileaks-Gründer Julian Assange, dem bis zu 175 Jahre Haft in den USA drohen. Er hatte 2010 geheime Militärprotokolle, die Kriegsverbrechen und Korruption in der US-Armee enthüllen, veröffentlicht.

Die Jury weiter: «Der Schweizer Silvan Wegmann führt uns vor Augen, dass wir keinen Grund haben, uns aufs hohe Ross zu setzen, auch nicht, wenn es sich um das der Demokratie handelt.» Es sei eine Karikatur, die schmerze, die aber auch dazu beitrage, mutige Menschen nicht zu vergessen.

Der Deutsche Cartoon-Preis wird gemeinsam von der Frankfurter Buchmesse und dem Lappan-Verlag in Hamburg vergeben. Neben des Assange-Cartoons waren weitere Arbeiten von Wegmann in der Verlosung. Hier finden Sie eine kleine Auswahl. (chm)

Die Folgen des 6. Januars mit dem Sturm aufs Kapitol. Silvan Wegmann