Im Hallenstadion sollen wieder Konzerte stattfinden: Pegasus macht den Auftakt Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sollen ab dem 1. Oktober wieder möglich sein. Auch im Hallenstadion in Zürich werden dann wieder Konzerte stattfinden. 28.08.2020, 11.02 Uhr

Noah Veraguth von Pegasus bei einem Konzert. Ralph Ribi

(mg) Im Zürcher Hallenstadion wird es wieder lauter. Zumindest ein bisschen. Jedenfalls sollen nach der Coronazwangspause ab Ende November auch wieder Konzerte stattfinden. Am 28. November spielt die Bieler Band Pegasus ein Konzert mit bis zu 4500 Zuschauern – im Hallenstadion finden mit Stehplätzen sonst Konzerte für über 10'000 Besucher statt. Das teilen das Hallenstadion, die Band und die Musikagentur Gadget am Freitag mit. Es werde das «erste Indoor-Pop-Rock-Konzert in dieser Grösse» sein seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie, schreiben alle drei in einer gemeinsamen Mitteilung.