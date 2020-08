Höchster Schweizer Theaterpreis geht an Kreuzlinger Regisseur Jossi Wieler Der diesjährige Schweizer Grand Prix Theater/Hans-Reinhart-Ring geht an den gebürtigen Kreuzlinger Jossi Wieler. Er zählt zu den international renommiertesten Opern- und Theaterregisseuren. 18.08.2020, 11.07 Uhr

Der Regisseur Jossi Wieler, 1951 in Kreuzlingen geboren, erhält den höchsten Schweizer Theaterpreis. BAK/Gneborg

(dpo) Der mit 100'000 Franken dotierte Schweizer Grand Prix Theater/Hans-Reinhart-Ring geht 2020 an Jossi Wieler, wie das Bundesamt für Kultur (BAK) am Dienstag schreibt. Jossi Wieler, geboren 1951 in Kreuzlingen, lebt heute in Berlin und zählt laut Mitteilung seit einem Vierteljahrhundert international zu den Erneuerern des Musiktheaters. Er studierte Regie an der Universität Tel Aviv, arbeitete viele Jahre als Schauspielregisseur und erhielt für seine Inszenierungen zahlreiche Auszeichnungen.