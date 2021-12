Gurlitt: Kunstmuseum Bern trennt sich von umstrittenen Werken

Sammlung Gurlitt Nazi-Raubkunst: Das Kunstmuseum Bern trennt sich von umstrittenen Werken Nach jahrelangen Abklärungen hat das Kunstmuseum Bern entschieden, wie es mit umstrittenen oder zurückgeforderten Werken der rund 1600 Bilder umfassenden Sammlung Gurlitt umgehen will. Samuel Thomi 10.12.2021, 10.52 Uhr

Das Kunstmuseum Bern trennt sich von umstrittenen Werken der Gurlitt-Sammlung oder gibt sie zurück. Zudem plant es eine neue Ausstellung. Keystone

Das Kunstmuseum Bern will sich von weiteren umstrittenen Werken der Sammlung Gurlitt trennen oder diese an Nachfahren zurückgeben. Namentlich geht es einerseits um zwei Werke von Otto Dix. Diese werden von unterschiedlichen Erben seit Jahren zurückgefordert. Bei weiteren fünf umstrittenen Werken soll Deutschland die Rückgabe organisieren. Und 22 Werke bleiben vorerst zu weiteren Abklärungen zwar in Bern, doch das Kunstmuseum will deren Eigentum ebenfalls aufgeben. Dies weil Hinweise auf Raubkunst oder auffällige Begleitumstände bestehen.