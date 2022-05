Fristenlösung Die amerikanische Abtreibungs-Polemik erreicht die Schweiz Mit wütenden Protesten reagieren Amerikas Liberale auf einen Urteilsentwurf des obersten Gerichts, der das Recht auf Abtreibung in Frage stellt. Nun kocht die Diskussion auch in der Schweiz hoch. Samuel Thomi, Peter Walthard 08.05.2022, 18.28 Uhr

Juso-Präsidentin Ronja Jansen demonstrierte am Samstag in Bern. Keystone

Soll die Möglichkeit zum straffreien Schwangerschaftsabbruch in der Schweiz wieder eingeschränkt werden? Nach dem deutlichen Volks-Ja vor 20 Jahren zur Fristenlösung sammeln derzeit teilweise identische Komitees Unterschriften für zwei Volksinitiativen, welche die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche hierzulande wieder senken sollen.

Mitten in die Unterschriftensammlung platzte vergangene Woche ein geleakter Urteilsentwurf des amerikanischen Supreme Court. Demnach plant die Mehrheit der höchsten US-Richter, das dort seit einem Gerichtsentscheid 1972 landesweit geltende Recht auf Abtreibung zu kippen und die Gesetzgebung dazu wieder in die Hände der Bundesstaaten zu legen. Was Republikaner freut, treibt Demokraten und Frauenrechtlerinnen in den USA seither auf die Strassen.

«Angriff auf unsere Selbstbestimmung»

Und auch hierzulande sind am Samstag in Bern 150 Personen einem Aufruf der Juso gefolgt und haben gegen Verschärfungen des Abtreibungsrechts in den USA und in der Schweiz demonstriert. «Leisten wir Widerstand gegen diese Angriffe auf unsere Selbstbestimmung, immer und überall», schreibt die Partei auf Twitter.

Die Stossrichtung ist klar: Das Momentum aus den USA soll für den Abwehrkampf gegen die beiden Initiativen genutzt werden. Mit der amerikanischen Abtreibungsdebatte hätten deren Anliegen aber nichts zu tun, sagt SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler. Sie ist Co-Präsidentin der «Einmal-darüber-schlafen»-Initiative.

Die beiden Volksbegehren stellten die Möglichkeit einer Abtreibung nicht in Frage, sondern präzisierten die im Gesetz festgeschriebene Fristenlösung: Dass die Abtreibung von lebensfähigen Kindern und Spontanabtreibungen ohne Bedenkzeit in der Schweiz überhaupt durchgeführt würden, sei dem Grossteil der Bevölkerung gar nicht bewusst, sagt Geissbühler.

Rücklauf «zufriedenstellend»

Die Forderungen der beiden Initiativen seien gemässigt: Die «Einmal-darüber-schlafen»-Initiative verlange eine Bedenkzeit: Frauen sollen nach der Information durch die Ärzte erst am nächsten Tag die Abtreibungspille erhalten. Die Volksinitiative «Lebensfähige Babys retten» wolle Abtreibungen verbieten, wenn das ungeborene Kind bereits ausserhalb des Mutterleibes lebensfähig wäre.

Deren Co-Präsidentin Yvette Estermann kann wie auch Geissbühler derzeit keine aktuellen Zahlen zum Stand der Unterschriftensammlung nennen. Die Luzerner SVP-Nationalrätin bezeichnet den Rücklauf aber als «zufriedenstellend». Der Einfluss der Diskussionen in den USA auf die Schweiz sei «schwierig abzuschätzen». Sie findet aber: «Jede Diskussion über dieses Thema ist gut.»

Keine Partei im Rücken und gespaltene SVP

–Doch hinter beiden Vorhaben steht keine Partei. Und die Volkspartei ist in der Abtreibungsfrage gespalten. Während die SVP-Frauen-Präsidentin der Romandie in beiden Initiativkomitees sitzt, stellt sich Céline Amaudruz, Genfer Nationalrätin und Vizepräsidentin der SVP Schweiz, dezidiert gegen rigidere Abtreibungsregeln. Amaudruz hatte sich – anders als ihre Partei – auch bereits vor neun Jahren gegen die vom Volk abgelehnte Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» gestellt.

Und ennet dem Röstigraben kritisierte diesmal ebenfalls bereits vor der Lancierung beispielsweise Camille Lothe, Präsidentin der Jungen SVP Kanton Zürich, den Ruf nach einem teilweisen Abtreibungsverbot:

«Im Moment können wir auf der ganzen Welt beobachten, wie konservative Fundamentalisten das Recht auf Abtreibung frontal angreifen», sagte Juso-Präsidentin Ronja Jansen im «SonntagsBlick». Gegenüber CH Media bestätigt sie ihre Aussage, diese «gefährliche Entwicklung» mache auch vor der Schweiz nicht halt.

Und mit Blick auf die beiden aus SVP-Kreisen lancierten Volksinitiativen sagt Jansen, diese gingen zwar «weniger weit als die kompletten Verbote, die in anderen Ländern durchgesetzt werden, aber klar in dieselbe Richtung». Sprich: Auch diese Vorlagen wollten Frauen vorschreiben, was sie mit ihrem Bauch zu tun haben und was nicht.

Dem widerspricht Andrea Geissbühler: Bei beiden Volksinitiativen gehe es nicht darum, das Selbstbestimmungsrecht der Frauen einzuschränken, sondern Kind und Mutter zu schützen. Wie bei anderen wichtigen Entscheidungen mache es auch beim Thema Schwangerschaftsabbruch Sinn, eine Nacht darüber zu schlafen. Und Spätabtreibungen seien sowohl für die Mütter als auch das beteiligte medizinische Personal sehr schwer zu verkraften.