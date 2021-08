Goldener Leopard für Edwin

Film Locarno Film Festival: Goldener Leopard geht an indonesischen Regisseur Edwin Der Film «Vengeance is mine, all others pay cash» des indonesischen Regisseurs Edwin hat am Locarno Film Festival den ersten Platz gewonnen. 15.08.2021, 09.35 Uhr

Der indonesische Regisseur Edwin erhielt in Locarno einen goldenen Leoparden. Keystone

Mit der Vergabe des goldenen Leoparden ging am Samstag die erste Ausgabe des Locarno Film Festivals unter der künstlerischen Leitung von Giona A. Nazzaro zu Ende. Zudem wurde auf der Piazza Grande der Lifetime Achievement Award an Dario Argento übergeben, dies für sein Werk und seine überraschende Schauspielleistung in «Vortex» von Gaspar Noé, wie es in einer Mitteilung heisst.

Insgesamt seien in den elf Festivaltagen 209 Filme gezeigt worden. Der Spezialpreis der Jury ging an Qui Jiongjiong für «A new old play». Den Leoparden für die beste Regie erhielt Abel Ferrara für «Zeros and ones». Als beste weibliche Darstellerin wurde Anastasiya Krasovskaya und als beste männliche Darsteller Mohamed Mellali und Valero Escolar ausgezeichnet. Eine «besondere Erwähnung» verdiente sich der Schweizer Lorenz Merz mit «Soul of a beast» und Chema García Ibarra mit «Espíritu sagrado». (wap)