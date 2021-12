Konkurrenz für «Olga»: 93 Länder im Rennen um Auslands-Oscar

Film Grosse Konkurrenz für «Olga»: 93 Länder im Rennen um den Auslands-Oscar 2022 93 Länder bewerben sich 2022 um einen sogenannten Auslands-Oscar. Darunter befindet sich mit «Olga» von Regisseur Regisseur Elie Grappe auch eine Kandidatin aus der Schweiz. 07.12.2021, 09.45 Uhr

Szene aus «Olga». dem Schweizer Auslands-Oscar-Kandidaten-Film 2022. HO

Das teilte die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills in der Nacht auf Dienstag mit. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences wählt aus allen internationalen Bewerbungen nun zunächst 15 Filme aus. Diese «Shortlist» soll am 21. Dezember bekannt gegeben werden. Daraus werden Anfang Februar dann fünf Filme für die Endrunde nominiert. Die Verleihung der Oscars ist für den 27. März 2022 geplant.