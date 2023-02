Rocklegenden Guns N’ Roses kommen in die Schweiz

Festivalsommer Rockfans aufgepasst: Guns N’ Roses kommen in die Schweiz Die Konzertagenda für den Sommer füllt sich weiter. Nach Coldplay, Rammstein und Bruce Springsteen zieht es in diesem Sommer auch Guns N’ Roses in die Schweiz. 21.02.2023, 15.48 Uhr

Axl Rose und Slash (rechts) sind Urgesteine im Hardrock und kommen 2023 wieder in die Schweiz. Keystone

Die «Paradise City» für Schweizer Fans von Guns N’ Roses ist in diesem Jahr Bern. Die Rocklegenden spielen am 5. Juli in der Bundeshauptstadt. Das aber nicht im Stadion Wankdorf, sondern auf dem Bernexpo Gelände bei der Messe. Das teilt der Veranstalter Livenation am Dienstag mit. Dort spielt knapp eine Woche später auch Muse. Dann soll das Areal Platz für 30'000 Besucherinnen und Besucher bieten.

Die amerikanische Rockband Guns N'Roses um Frontmann Axl Rose und Gitarrist Slash zählen zu den ganz grossen Namen im Musikgeschäft. Hits wie «Welcome To The Jungle» und «November Rain» haben so manche Jugend geprägt und sind auch heute noch Klassiker in jedem Pfadilager.

Auch in Frankfurt und Rom

2017 gastierten die Musiker im fast ausverkauften Letzigrund. Seither tourten die Musiker – unterbrochen durch Corona – quer durch die Welt. Ihre neue Tour führt sie im Juni nach Europa. Vorverkaufsstart ist am Freitag, 24. Februar um 10 Uhr. Über allerlei Member-Vorverkäufe ist ein Kauf von Tickets aber bereits ab Mittwoch möglich. Bei grosser Nachfrage wäre es terminlich durchaus möglich, dass auch noch ein zweites Konzert in Bern angesagt werden könnte – auch wenn der Veranstalter in der Mitteilung sich diesbezüglich nicht in die Karten schauen lässt. Vor Bern spielen Guns N’ Roses in Frankfurt (3. Juli), danach geht es in Rom (8. Juli) weiter.

Was genau die Tickets genau kosten, erschliesst sich auch aus der Mitteilung und den aufgeschalteten Webseiten noch nicht. Bei anderen Grosskonzerten im kommenden Sommer – es kommen unter anderem auch noch Rammstein, Bruce Springsteen oder Coldplay in die Schweiz – fallen die Preise eher gesalzen aus. Wer Muse sehen will, bezahlt für einen Stehplatz 135 Franken und für einen Sitzplatz 195 Franken. Das dürfte, so die Prognose, auch bei Axl und Co. nicht gross anders sein. (mg)