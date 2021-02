Ehre Ein Betonklotz für die Ostschweiz: Megawatt holen einen Swiss Music Award Im Hallenstadion Zürich gingen am Freitagabend die Swiss Music Awards über die Bühne. Ausgezeichnet wurden unter anderem auch Patent Ochsner und Trummer. 26.02.2021, 22.40 Uhr

Megawatt gewann in der Kategorie Best Breaking einen Swiss Music Award. HO

(mg) Auch nach einem Jahr, in dem die Musik nicht so oft spielte, dürfen die Swiss Music Awards nicht fehlen. Und auch Megawatt mit grosser Ostschweizer Beteiligung konnte jubeln. Sie holten einen der begehrten Betonsteine und zwar in der Kategorie Best Breaking. Beatrice Egli wurde als «Best Female» ausgezeichnet und die Männergruppe Heimweh erhielt den Award für das «Best Album».

Weitere Gewinner des Abends waren Loco Escrito («Best Male»), Gotthard («Best Group»), Caroline Alves («SRF 3 Best Talent») und Arma Jackson («Best Act Romandie»). Den wichtigen Artist-Award erhielt Trummer. Der Berner Musiker hatte im vergangenen Jahr ein Album über seine Familiengeschichte gemacht und sitzt auch in der Taskforce Culture, die sich in Bundesbern für die Kultur einsetzt. Der Artist-Award wird von den anderen Künstlern vergeben, bei den anderen Preisen ist es meist eine Mischung aus Jury- und Publikumsstimmen. Die Auszeichnung für den «Best Hit» ging an Loco Escrito. Hier konnten die Zuschauer erst während der Sendung ihre Stimme abgeben.

Dank per Liveschaltung

Der Schweizer Musiker Patent Ochsner erhalten den «Outstanding Achievement Award» an den 14. Swiss Music Awards im Hallenstadion in Zürich. Bild: Ennio Leanza / KEYSTONE

Bereits länger bekannt war, dass Patent Ochsner den Outstanding Achieve­ment Award erhalten. Damit wurde die Berner Truppe um Büne Huber für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Die Laudatio auf die Ochsners hielt Bänz Friedli. Mehrere der Künstler bedankten sich für ihren Preis per Liveschaltung – wegen der Coronapandemie waren nur wenige Gäste vor Ort zugelassen.

Nachdem die letzten beiden Ausgaben im Luzerner KKL durchgeführt wurden, kehrte die Preisverleihung dieses Mal wieder in das Zürcher Hallenstadion zurück. Ohne Zuschauer. Durch die Sendung führte Nik Hartmann, sie wurde auf 3+ übertragen. Als Showacts traten unter anderem Dodo, Kunz, Lo & Leduc und Pe­gasus auf.

