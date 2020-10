Deutscher Buchpreis 2020 geht nicht in die Schweiz Der Deutsche Buchpreis geht dieses Jahr an die deutsche Autorin Anne Weber. Die Schweizerin Dorothee Elmiger, die ebenfalls für den Preis nominiert war, erhält als Finalistin 2500 Euro. 12.10.2020, 19.10 Uhr

Die Schweizer Autorin Dorothee Elmiger schaffte es mit «Aus der Zuckerfabrik» auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Keystone

(agl) Die Buchpreis-Verleihung fand am Montag in Frankfurt ohne Publikum, aber mit einer Live-Übertragung statt. Die Auszeichnung für den besten deutschsprachigen Roman ging an die Schriftstellerin Anne Weber für «Annette – ein Heldinnenepos». Darin geht es um die heute

95-jährige Widerstandskämpferin Annette Beaumanoir, die sich in der algerischen Unabhängigkeitsbewegung engagiert hat.