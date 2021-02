COronapolitik Kulturbranche verlangt Lücken bei Hilfsgeldern zu schliessen Die Kulturschaffenden freuen sich über erste Lockerungsschritte, fordern aber klare Richtlinien. Zudem verlangen sie Verbesserungen bei den Unterstützungsgeldern. 28.02.2021, 17.18 Uhr

Die Taskforce Culture fordert klare Richtlinien für die ersten Öffnungsschritte. (Symbolbild) Bild: Keystone

(dpo) Ab dem 1. März sollen unter anderem Museen und Lesesäle von Bibliotheken in einem ersten Lockerungsschritt wieder ihre Türen öffnen. Das sei erfreulich, teilt die verbandsübergreifende Taskforce Culture am Sonntag in einer Mitteilung mit. Nun soll die Politik klare Richtlinien für diesen Schritt vorgeben: «Die Kriterien der geplanten Öffnungen müssen in den nächsten Tagen kommuniziert werden», heisst es.