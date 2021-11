Nach Querelen: Bund kürzt Solothurner Filmtagen die Subventionen

UNGEWÖHNLICH Nach spärlich besuchter Aufführung in der St.Galler Lokremise: Zuschauer schenkt dem Ensemble spontan 1000 Franken

Ein grosszügiger Spender hat im Oktober das Ensemble Boxopera überrascht. Nun will dieses den Betrag an die St.Galler zurückgeben und verschenkt Tickets für die Aufführung am 20. November in der Lokremise.