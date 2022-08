Auszeichnung Filmfestival Locarno: Der goldene Leopard geht an Julia Murat Der goldene Leopard geht dieses Jahr nach Brasilien. Julia Murat wird für ihren provokativen Film «Regra 34» am diesjährigen Filmfestival Locarno ausgezeichnet. 13.08.2022, 15.45 Uhr

Julia Murat erhält in Locarno den goldenen Leoparden. Keystone

Das Filmfestival Locarno geht dieses Wochenende zu Ende. Von einem «elftägigen Fest» sprechen die Organisatoren in einer Mitteilung. Besonderen Grund zum Feiern hat Julia Murat. Die brasilianische Regisseurin gewinnt für ihren Film «Regra 34» den goldenen Leoparden für den besten Film. Darin beschäftigt sich Murat mit einer Protagonistin, die tagsüber Frauen verteidigt, die Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind und in der Nacht sich als Cam-Girl mit masochistischen Inhalten einen Zusatzverdienst holt.

«Was mich am meisten antreibt, sind die von der schwarzen Bewegung in Brasilien geführten Debatten über Geschlecht, Rasse und Dekolonisation, die das repressive System aufdecken, in dem wir alle stecken», sagt Murat auf der Website des Festivals über ihren Film. Auch der künstlerische Leiter Giona A. Nazzaro lobt den Film als Debattenbeitrag: «Ein gewagtes und politisches Werk, das ein wichtiges Zeichen setzen wird. Der Körper ist politisch.» In den Besprechungen in der «NZZ» und bei «Le Temps»stiess der Film dagegen nicht auf restlose Begeisterung.

Weiter ausgezeichnet wurden im internationalen Wettbewerbe am Samstag «Gigi la Legge» von Alessandro Comodin. Er erhielt den Jurypreis. Den Leopard für die beste Regie geht an Valentina Maurel für ihren Film «Tengo sueños eléctricos». Auch der beste männliche und die beste weibliche Darstellerin spielen in Maurels Film. Es sind Daniela Marín Navarro und Reinaldo Amien Gutiérrez. Die 76. Ausgabe des Locarno Film Festivals wird vom 2. bis 12. August 2023 stattfinden. (mg)