Ausfallentschädigung Corona-«Grundeinkommen»: 3840 Franken für Zürcher Kulturschaffende Der Zürcher Regierungsrat will Kulturschaffende möglichst rasch und unbürokratisch unterstützen. Nun setzt er auf eine Pauschallösung, die eine Art Grundeinkommen von 3840 Franken vorsieht. 04.03.2021, 11.53 Uhr

Der Kanton Zürich hilft den Künstlerinnen und Künstler zwischen November 2020 und Januar 2021 mit einer pauschalisierten Lösung. (Symbolbild) Keystone

(gav) Selbständige Künstlerinnen und Künstler konnten im vergangenen Jahr nicht auf probate Mittel wie Kurzarbeit oder Härtefallprogramme zurückgreifen. Von März bis Oktober zahlte der Kanton insgesamt 60,5 Millionen Franken an Ausfallentschädigungen für Kulturschaffende und

-unternehmen, wie der Regierungsrat in einer Mitteilung schreibt. 1698 Gesuche waren in diesem Zeitraum eingegangen.