Absage Noch bevor der Vorverkauf startet: Robbie Williams sagt Show in Zürich ab Der britische Superstar kommt im Januar doch nicht in die Schweiz. Warum genau Robbie Williams den Gig im Hallenstadion cancelt, ist nicht bekannt. 28.09.2022, 08.15 Uhr

Robbie Williams bei einem Konzert 2019. Keystone

Erst am Montag wurde das Konzert von Robbie Williams mit grossem Brimborium angesagt. Am 23. Januar hätte der britische Superstar ins Hallenstadion kommen sollen. Der Konjunktiv deswegen, weil am Mittwoch das Konzert bereits wieder abgesagt wurde. «Aufgrund unvorhergesehener Umstände im Zusammenhang mit der Terminplanung, müssen wir leider mitteilen, dass das Konzert von Robbie Williams am 23. Januar 2023 in Zürich nicht stattfinden kann», schreibt der Konzertveranstalter Gadget in einer Mitteilung.