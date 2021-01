100 Jahre Dürrenmatt Universität Bern ernennt Lukas Bärfuss als Friedrich Dürrenmatt Gastprofessor Der Schriftsteller Lukas Bärfuss wird an der Universität Bern als «Friedrich Dürrenmatt Gastprofessor für Weltliteratur» lehren. Die Ernennung erfolgt anlässlich des 100. Geburtstags des Schriftstellers. 12.01.2021, 12.02 Uhr

Lukas Bärfuss ist im Jahr des 100. Geburtstags der 15. «Friedrich Dürrenmatt Gastprofessor für Weltliteratur» an der Universität Bern. Keystone

(dpo) In einer wöchentlichen Vorlesung mit dem Titel «Wahnsinnige und Idioten» wird Lukas Bärfuss Dürrenmatts Werk in der Weltliteratur verorten. Die Vorlesung beginnt im Frühjahrssemester ab dem 25. Februar, teilt die Uni Bern am Dienstag mit. Die Ernennung von Bärfuss erfolgt im Jubiläumsjahr von Friedrich Dürrenmatts.