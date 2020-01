Umweltkommission des Nationalrates stellt Weichen für Flugticketabgabe Die Umweltkommission des Nationalrates befürwortet eine Lenkungsabgabe auf Flugreisen. Eine Mehrheit sprach sich auch für einen neuen Klimafonds aus. Damit folgt die Kommission dem Ständerat. 15.01.2020, 16.01 Uhr

Die Einführung einer Flugticketabgabe rückt näher. Nach dem Ständerat befürwortet auch die Umweltkommission des Nationalrates diesen Schritt. Symbolbild: Keystone

(rwa) Der Entscheid der nationalrätlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK) hatte sich abgezeichnet. Bereits in der Herbstsession hatte der Nationalrat einer Motion zur Einführung einer Flugticketabgabe zugestimmt. Nun empfiehlt die UREK ihrem Rat mit 17 zu 8 Stimmen eine solche Lenkungsabgabe im neuen CO 2 -Gesetz zu verankern, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten.

Damit soll auf Flugtickets für kommerzielle Passagierflüge eine Lenkungsabgabe in der Höhe von 30 bis 120 Franken pro Fluggast erhoben werden können – je nach Reisedistanz und Klasse. Von der Abgabe erfasst werden sollen auch private Flüge.

Weiter hat sich die Umweltkommission des Nationalrates für den vom Ständerat neu entworfenen Klimafonds ausgesprochen. Ein Drittel des Ertrags aus der CO 2 -Abgabe – aber maximal 450 Millionen Franken – und 49 Prozent aus der Flugticketabgabe sollen dem Klimaschutz zu Gute kommen. Die Kommission schlägt vor, zusätzlich die Ersatzleistungen von Autoimporteuren in den Klimafonds einfliessen zu lassen.