Teheran bestellt Schweizer Geschäftsträger ein – Bern mahnt Iran und USA zu Besonnenheit Nach dem US-Angriff auf einen iranischen General vermittelt die Schweizer Botschaft in Teheran Nachrichten zwischen den USA und dem Iran. Die Schweiz ruft dazu auf, jede Eskalation zu vermeiden. 03.01.2020, 14.09 Uhr

Der tödliche US-Angriff auf einen iranischen General bewegt im Iran die Massen – und verlangt Vermittlungsbemühungen der Schweiz. Bild: Abedin Taherkenareh, EPA

Am Freitagmorgen ist in Teheran ein Mitarbeiter der Schweizer Botschaft ins iranische Aussenministerium einberufen worden. Auf Anfrage bestätigt das Aussenministerium in Bern, dass der sogenannte Geschäftsträger dabei von den iranischen Behörden über deren Position zum Angriff informiert wurde. Der Schweizer Vertreter habe seinerseits die Botschaft der USA überbracht.