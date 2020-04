Schweizer kaufen trotz Krise im Ausland ein – nun gibt es dafür Bussen

Wer die Schweiz verlassen will, kann dies an bewachten Grenzübergängen weiterhin tun. Wer aber mit Einkäufen zurückkommt, muss mit einer Busse von hundert Franken rechnen. 16.04.2020, 12.35 Uhr

Die Schweizer Grenzwächter haben während der Krise viel zu tun. Keystone

(wap) Der Bundesrat fordert die Bevölkerung auf, den Einkaufstourismus über die Grenze während der Krise sein zu lassen. Nach wie vor wird nämlich rege im Ausland eingekauft. Für das Personal an der Grenze bedeute dies einen unnötigen Mehraufwand, schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung. Wo festgestellt werde, dass jemand die Grenze nur zum Einkaufen überschritten habe, werde deshalb eine Busse von 100 Franken ausgesprochen – wohlgemerkt nicht wegen des Einkaufs an sich, sondern wegen «Behinderung der Arbeit der Grenzschutzbehörde».