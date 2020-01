Schweiz gibt Turkmenistan 1,3 Millionen Dollar für Medikamente zurück Die in der Schweiz konfiszierten Potentaten-Gelder sollen laut Bund zum Kauf von Tuberkulosemedikamenten verwendet werden. Empfängerin ist eine UNO-Organisation, die in dem zentralasiatischen Land aktiv ist. 15.01.2020, 16.03 Uhr

Das zentralasiatische Land Turkmenistan – im Bild eine Präsidentenstatue in der Ashgabat – erhält von der Schweiz Potentaten-Gelder zurückerstattet. Bild: Alexander Vershinin/Keystone

(sat) Der Bund gibt Turkmenistan in der Schweiz konfiszierte Vermögenswerte im Wert von rund 1,3 Millionen Dollar zurück. Wie das Aussendepartement in Bern am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, fliessen die Gelder in ein Projekt des Entwicklungsprogrammes der Vereinten Nationen (UNDP) im Gesundheitsbereich.