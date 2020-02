Politiker drohen wegen Crypto-Leaks

mit einer Untersuchungskommission In der Crypto-Affäre werden die Rufe nach einer parlamentarischen Untersuchungskommission immer lauter. Dieses Instrument kam in der Schweiz erst vier Mal zum Einsatz 12.02.2020, 11.56 Uhr

Demonstration im Rahmen der Ermittlungen zum Fichen-Skandal. Dieser wurde von einer PUK aufgedeckt. Keystone

(mg.) Kommt es im Zuge der Geheimdienst-Affäre zur Einsetzung einer parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK)? Die Zeichen darauf verdichten sich. Grünen-Fraktionschef Balthasar Glättli hat eine solche schon am Dienstag gefordert, FDP-Präsidentin Petra Gössi sprach in einem Interview von einer «ernsthaften Option» und auch in der SP gibt es entsprechende Stimmen.