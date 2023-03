Ukraine-Krieg: Berset rechtfertigt «Kriegsrausch»-Aussage

Neutralität Alain Berset nuanciert in St.Gallen seine «Kriegsrausch»-Aussage Nein, zurückgenommen hat der Bundespräsident seine umstrittene Aussage zum Ukraine-Krieg nicht. Auch ein Wort des Bedauerns kam vor 600 Studierenden nicht über seine Lippen. Aber, sagte Berset an der Universität St.Gallen, die Wortwahl hätte besser sein können. Stefan Schmid 1 Kommentar 14.03.2023, 21.51 Uhr

Ostschweizer Auftritte am Dienstagabend: Zuerst referierte Berset an der Fachhochschule Ost, dann an der Universität St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Es ist ein zünftiger Sturm, dem Bundespräsident Alain Berset seit zwei Tagen ausgesetzt ist. Der Grund ist ein Interview, das er der «NZZ am Sonntag» gegeben hat. Darin kritisiert Berset den «Kriegsrausch», den gewisse Kreise ergriffen habe – ohne freilich zu sagen, wen er damit konkret meint. Und er fordert die Aufnahme von Verhandlungen zwischen der angegriffenen Ukraine und Russland – «je schneller, desto besser».

Während Putins Armee Teile der Ukraine besetzt und die Zivilbevölkerung terrorisiert, spricht der Schweizer Bundespräsident von «Kriegsrausch» und Verhandlungen, die man mit Moskau führen müsse – und fällt damit all jenen Staaten und Politikern in den Rücken, welche die Verteidigung der Ukraine nach Kräften unterstützen.

Entsprechend schlecht kommen Bersets Aussagen im Bundeshaus an. Die Präsidenten von FDP, Mitte und GLP zeigen sich schockiert und halten Bersets Version für «gefährlich».

Ungewohnt heftig ist die Kritik aber auch aus seiner eigenen Partei. SP-Co-Präsident Cédric Wermut sagt in einem Interview mit der NZZ, er teile zwar den Wunsch von Alain Berset nach einem baldigen Kriegsende, «aber weder seine Analyse noch die Schlussfolgerung». Und SP-Fraktionschef Roger Nordmann hält gegenüber SRF fest: «Nicht in der Schweiz ist man in einem Kriegsrausch, sondern Herr Putin ist in einem Kriegsrausch.» Einzig SVP-Chef Marco Chiesa hält Berset die Stange: «Er gibt die offizielle Position der Regierung wieder.»

Am Dienstagabend nun referiert Alain Berset an der Universität St.Gallen vor rund 600 Studierenden zum Thema «Die Welt in der Krise und die Schweiz». Es wäre die ideale Gelegenheit gewesen, seine umstrittenen Aussagen zumindest zu relativieren. Doch Fehlanzeige. Im Kern bleibt Berset bei seiner Analyse. Er sagt zwar: «Die Wortwahl kann man infrage stellen.» Wirklich bedauern oder gar zurücknehmen tut er die Aussage vor den Studierenden freilich nicht.

Stattdessen betont er: «Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht nur eine Kriegslogik gibt.»

Die Schweiz habe in diesem «brutalen Angriffskrieg, den wir aufs Schärfste verurteilen», eine besondere Verantwortung, so Berset. Als Hüterin der Genfer Konvention, als Gründerin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, als Verfechterin des Völkerrechts, müsse sie sich für die humanitäre Hilfe, den Schutz der Zivilbevölkerung und den Wiederaufbau stark machen, wie das an der Konferenz von Lugano geschehen sei. «Da müssen wir stark sein.» Waffenlieferungen müsse die Schweiz anderen überlassen. «Wir haben da eine andere Rolle.»

Berset rechtfertigt damit erneut auch den Entscheid des Bundesrats, anderen Staaten die Weitergabe von Schweizer Waffen an die Ukraine zu verunmöglichen. «Wir müssen uns an unsere Gesetze halten.» Ob diese weiterhin sinnvoll seien, darüber könne man in Ruhe diskutieren, aber der Bundesrat dürfe sich nicht darüber hinwegsetzen.

Angesichts der starken internationalen Kritik an der Schweizer Neutralität gab sich der Bundespräsident an der Universität St.Gallen immerhin Mühe, die EU und die Nato für ihren Einsatz in diesem Konflikt zu loben. Das westliche Militärbündnis sei «eine wichtige Kraft» und die EU sei zusammengerückt. Die Schweiz sei solidarisch und fordere den Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Neutralität bedeute nicht Gleichgültigkeit.

Sagt’s und beendet seinen Abstecher in die Ostschweiz nach knapp einer Stunde. Noch ermöglicht er den HSG-Studierenden ein paar Selfies, ehe er durch den Seiteneingang die Uni zügig verlässt. Nachfragen von anwesenden Journalisten werden abgewimmelt. Es sei, zumindest für den Abend, alles gesagt, was gesagt werden müsse.