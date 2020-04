Mit Contact-Tracing gegen die Pandemie: Die Schweiz ist ganz vorne mit dabei ETH Zürich und EPFL Lausanne wollen per 11. Mai ihre eigene Contact-Tracing-App lancieren. Unterstützt wird das Projekt vom Bundesamt für Gesundheit.

21.04.2020, 15.36 Uhr

Smartphones sollen zur Geheimwaffe gegen das Virus werden – auch in der Schweiz. Keystone

(wap) Eine Schweizer App soll es möglich machen, die Ausbreitung des Coronavirus zu verfolgen und Personen, die mit Infizierten Kontakt hatten, schnell zu informieren – all das, ohne dass Kontaktdaten vom Staat gespeichert werden. Das Projekt wird vom Bundesamt für Gesundheit unterstützt, wie dessen Direktor Pascal Strupler am Dienstag in einer von der ETH Zürich und der EPFL Lausanne gemeinsam publizierten Mitteilung bekannt gab. Die App soll bereitstehen, wenn Schulen und Läden öffnen, also am 11. Mai.