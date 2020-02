Klimastreik und linke Bauern planen gemeinsame Grossdemonstration Die Klimajugend nimmt die Landwirtschaft ins Visier. Am Samstag wird in Bern demonstriert. Das Motto: «Essen ist politisch.» 18.02.2020, 12.00 Uhr

Aktivistin Jelena Filipovic ist Organisatorin von "Landwirtschaft mit Zukunft" Keystone

(wap) Am Samstag um 14 Uhr versammeln sich auf der Berner Schützenmatte Aktivisten und Aktivistinnen vom Klimastreik zusammen mit Vertretern der linken Bauerngewerkschaft Uniterre zu einer grossen Demonstration. Das Motto lautet «Essen ist politisch.» Jeder habe ein Recht auf gutes und gesundes Essen, sagte Jelena Filipovic von der «Bewegung Landwirtschaft mit Zukunft» am Dienstag vor den Medien in Bern.