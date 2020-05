Junge Grüne wollen Balthasar Glättli als Parteipräsident der Grünen Schweiz

An einer Online-Mitgliederversammlung stellten sich die Jungen Grünen nach einem Hearing hinter Glättlis Kandidatur. Sie versprechen sich von ihm eine «klar linke, systemkritische Politik.»

23.05.2020, 17.14 Uhr

Balthasar Glättli hat die Unterstützung der Jungen Grünen Keystone

(wap) Über hundert Parteimitglieder hätten an der «ersten Online-Mitgliederversammlung einer nationalen Partei in der Schweiz» teilgenommen, meldeten die Jungen Grünen am Samstag. Glättli habe sich kritischen Fragen stellen müssen, am Ende habe eine grosse Mehrheit für seine Kandidatur gestimmt. «Wir sind überzeugt, dass die Grünen mit Balthasar Glättli eine klar linke, systemkritische Politik vorantreiben werden», wird Co-Präsidentin Julia Küng zitiert.