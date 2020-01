Ja-Komitee: Besserer Schutz für Homosexuelle schliesst Gesetzeslücke Homophobie dürfe keinen Platz in unserer Gesellschaft haben, fordert ein breites überparteiliches Komitee. Die neue Antirassismusstrafnorm bringt aus Sicht der Befürworter den dringend nötigen Schutz vor Hass. 16.01.2020, 10.56 Uhr

Befürworten die Vorlage vom 9. Februar: Für das überparteiliche Komitee verbessert die neue Antirassismusstrafnorm den Schutz von Homosexuellen. Bild: Keystone

(rwa) Die Zeit sei reif, die bewährte Antirassismusstrafnorm auf schwule, lesbische und bisexuelle Menschen auszuweiten, argumentierten die Befürworter am Donnerstag vor den Medien in Bern. «Es ist Zeit, homophobe Angriffe und Hass klare Grenzen zu setzen», wird der Walliser SP-Nationalrat Mathias Reynard in der Mitteilung zitiert.