In den letzten 24 Stunden wurden 179 neue Corona-Infektionen gemeldet Die Zahl der Corona-Toten steigt auf 1423. Am stärksten betroffen ist der Kanton Genf: Hier kommen auf 100'000 Einwohner rund 1000 Infektionen.

30.04.2020, 13.19 Uhr

Der Kanton Genf ist am stärksten betroffen.

Keystone

(wap) Bis Ende April haben sich in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein mindestens 29586 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Damit sind innert 24 Stunden 179 Fälle dazugekommen. Dies meldete das Bundesamt für Gesundheit am Donnerstag. Auf 100'000 Einwohner kommen so im Schnitt 345 laborbestätigte Fälle.